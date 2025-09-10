Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltında

Gündem

KEDİYE ŞİDDET OLAYI İNCELEME SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Avsallar Mahallesi’nde, sabah saat 09.00 sıralarında marketin önünde, bir kediye şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik görüntülerini inceleyerek, bir bireyin köpeğine yaklaşan kediyi birkaç kez tekmelediğini belirledi.

KEDİYE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, takip sonucu A.S.S.’yi ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.S.S.’nin motosikletiyle marketin önüne geldiği ve yanındaki köpeğiyle birlikte indiği görülüyor.

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
