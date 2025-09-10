Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltında

ALANYA’DA KEDİYE ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir kediyi tekmeleyen A.S.S. (20), jandarma tarafından gözaltına alındı. Avsallar Mahallesi’ndeki marketin önünde, sabah saat 09.00 sıralarında bir kediye yönelik şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması sonrası, İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

JANDARMA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, bir kişinin köpeğine yaklaşan kediyi birkaç kez tekmeleyerek şiddet uyguladığını belirledi. İncelemelerin sonucunda, kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla A.S.S., ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A.S.S.’nin motosikletiyle marketin önüne geldiği ve yanında köpeğiyle birlikte indiği görüldü. Kedinin köpeğe yaklaşarak saldırdığı anlar görüntüde mevcutken, A.S.S.’nin köpeği kucağına aldıktan sonra kediyi iki kez tekmelediği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.