Kefalet Sigortaları Elektronik Ortama Geçiyor

KEFALET SİGORTALARINDA YENİ DÖNEM

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, “Tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmaların sonuna geldik” diyor. Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) girişimleri sayesinde sahte kefalet senedi uygulamalarının önüne geçildiğini belirtiyor. Geçmişte birçok sahte sigorta şirketi aracılığıyla düzenlenen sahte kefalet senetleri, ihale süreçlerinde kullanıldığını ifade eden Yaşar, bu konuda SEDDK’ya gelen şikayetler üzerine gerekli adımların atıldığını vurguluyor.

GERÇEK ZAMANLI SORGULAMA İMKANI

Uygulama çerçevesinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla tüm kefalet poliçelerinin gerçek zamanlı ve online olarak ücretsiz sorgulanabilmesi için imkan oluşturuldu. Yaşar, “Proje kapsamında yürürlükte olan tüm kefalet poliçeleri genel sigortacılık veri tabanına aktarılırken, düzenlenecek poliçeler için sigorta şirketlerine SBM sistemlerinden referans numarası alma zorunluluğu getirilerek, yeni poliçelerin eş zamanlı olarak veri tabanına kaydedilmesi sağlandı” diyor. Ayrıca bu sistemin, Kamu İhale Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kullanımına sunulduğunu ekliyor.

SBM UYGULAMASI İLE SORGU İMKANI

Ahmet Yaşar, SEDDK’nın kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliği engellemek amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde geliştirdiği uygulamayı da aktarıyor. “Kefalet senedi kullanıcılarına SBM ‘Sigortam360’ uzantısında ‘Poliçeler’ sekmesindeki web adresi üzerinden ‘birim referans no’ ile kefalet poliçeleri ve senetlerinin gerçekliğinin ücretsiz olarak sorgulanması imkanı sağlanmıştır” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, SEDDK’nın TSB’nin katkılarıyla yaptığı yeni çalışmaları tamamlanması ile sahte kefalet senedi uygulamasının tamamen ortadan kalkacağını belirtiyor.

ELEKTRONİK KEFALET SİGORTASI GELİYOR

Yaşar, SBM ve Takasbank üzerinden Kamu İhale Kurumu’na Türkiye’de ilk defa bankalardan önce elektronik kefalet sigortasını teslim etmeyi geliştirdiklerini vurguluyor. Ardından Muhasebat Genel Müdürlüğü ile tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmalarının sonuna geldiklerini aktarıyor. Yaşar, “1-2 ay içinde konuyu çözmüş olacağız. Bu proje, sistemin tamamen elektronik ortamda çalışmasını sağlayarak, fiziki kefalet senedini ortadan kaldıracağından sahteciliği tamamen bitirecek” diye ekliyor.