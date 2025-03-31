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Kefken Açıklarında Tespit Edilen Mayın Etkisizleştirildi

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KARADENİZ’DE MAYIN İÇİN OPERASYON YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de Kefken açıklarında bulunan mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu bölgedeki mayının tespit edildiği belirtildi.

MAYIN EMNİYETE ALINDI

Mayın tespit edildikten sonra hemen bölgeye sevk edilen SAS timleri, güvenlik altına alınan mayını etkisiz hale getiriyor. Bu operasyon, bölgedeki deniz güvenliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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