KEGM, Sis Nedeniyle Boğaz Trafiğini Durdurdu

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ SİS NEDENİYLE DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiğini geçici olarak durdurma kararı aldı. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini kritik seviyelere düşürdü.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Karar, deniz trafiği güvenliği için alınan önlemler kapsamında uygulamaya konuldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE SARİYER SAHİLİ SİS İÇİNDE KAYBOLDU

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı’nın yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili de görüş mesafesinin sıfıra yakın seviyelere düşmesiyle adeta gözden kayboldu. Sahil boyunca oluşan yoğun sis, sürücüler için zorlu anlar yaşanmasına neden oldu.

KARAYOLU ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Sis nedeniyle sadece deniz trafiği değil, karayolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Özellikle Sarıyer sahil şeridinde yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi, trafik akışını yavaşlattı ve sürücülerin ekstra dikkatli olmasını gerektirdi.