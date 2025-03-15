Kehribar İşleyicisi Bayram İpek’in Başarısı

KEHRİBARIN DOĞAL GÜZELLİĞİ VE DEĞERİ

Çam ağaçlarından sızan reçinelerin zamanla taşlaşmasıyla meydana gelen ve süs eşyası yapımında kullanılan doğal kehribar, Bayburt’un tek değerli taş ustası Bayram İpek’in elinde şekillendirilerek tespih ve takılara dönüştürülüyor. Her biri büyük bir emekle işlenen rengarenk kehribar tespihler, göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bayburt’un verimli ovalarında ve sarp dağlarında bulunan kehribar taşları, değerli taş işine tutkun olan Bayram İpek tarafından çıkarıldıktan sonra ustalıkla işlenerek süs eşyası haline getiriliyor. Çocuk yaşlardan itibaren taşlara olan ilgisi, zamanla bir meslek haline dönüşen İpek, hobi olarak başlayıp siparişlere yetişemeyecek kadar popüler olan tespihler yapıyor.

TESPİH FİYATLARI VE PAZAR DURUMU

İpek, kehribar taşının değerli ve pahalı bir taş olduğunu belirterek, “Her bütçeye uygun tespihler var” diyor. Tespih fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabileceği söylüyor. İşlenmemiş ham kehribarın gramının bin 200 ila bin 800 lira arasında satıldığını aktararak, Bayburt kehribarını gram fiyatı üzerinden satışa sunduğunu ifade ediyor. “Elde edebilen herkes için uygun fiyatlarla sunuyoruz. Bu kehribar sağlık yönünden tercih ediliyor” diyor.

İpek, “Gerçek kehribarın guatrı, astım hastalığını bitirdiği herkesçe bilinir. Doktorlar tarafından tavsiye edilen kehribar, diş çıkaran çocukların anneleri tarafından da tercih ediliyor” şeklinde açıklama yapıyor. Hobi olarak başladığı işin meslek haline dönüşmesiyle birlikte, dağlarda kehribar toplayıp işleyen İpek, 20 metrekarelik atölyesinde el emeği ile sağlıklı ve estetik takılar oluşturuyor.

AMACIM KEHRİBARI DÜNYAYA DUYURMAK

Doğadaki kehribarı bulduğu yerden çıkaran İpek, 3-4 günde tamamlanan tespihlerin her bir tanesini özenle işliyor. “Benim amacım Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak. Bu yolda da elimden geleni yapmaya hazırım” diyerek sözlerini sonlandırıyor. Bayram İpek, kehribarın benzersiz özelliğiyle birlikte ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmanın hedefinde.