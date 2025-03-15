Keir Starmer’dan Rusya’ya Ateşkes Mesajı

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN RUSYA’YA ATEŞKES MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 26 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi Ukrayna Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’ya ateşkes konusunda mesaj gönderdi. Starmer, “Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak” dedi. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden ateşkes belirsizliği sürerken, İngiltere, çevrimiçi bir zirve düzenledi. Zirvede, Ukrayna’nın güvenliği ve Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırımlar ele alındı.

İNGİLTERE, UKRAYNA’YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Zirve sonrası düzenlenen toplantıda Starmer, Ukrayna’nın barış taraftarı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesi geciktirmek istediğini vurguladı. Dünya ülkelerine ateşkes çağrısı yapan Starmer, “Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak” diye ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın yol açtığı kaosun İngiltere’deki insanları etkilediği belirtildi.

ULUSLARARASI KOALİSYONUN GÜÇLENMESİ

Ukrayna’nın yanında olan 26 ülkenin oluşturduğu koalisyon için Starmer, “İstekli koalisyon Avrupa Birliği’nden (AB), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan ortakları bir araya getirdi ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğini aldı” şeklinde konuştu. Destek veren ülkelerin çabalarının sürmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, “Rusya’ya baskıyı artırmaya, Ukrayna’ya askeri yardım akışını sürdürmeye ve Putin’in savaş makinesini zayıflatmak için Rusya ekonomisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceğimiz konusunda anlaştık” dedi.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN HIZLANMA ZAMANI

Barış anlaşmasına doğru ilerlemek için gerekli adımların hızlandırılması gerektiğini aktaran Starmer, “Askerlerimiz bu hafta perşembe günü Birleşik Krallık’ta bir araya gelerek barış anlaşmasının arkasında durmak ve Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için güçlü planlar hazırlayacak. Başkan Trump, Putin’e kalıcı bir barışa giden yolu önerdi. Şimdi bunu gerçeğe dönüştürmeliyiz” ifadesini kullandı. Starmer, Putin’in tekrar saldırmasını önlemek için “ABD desteğinden” başka bir alternatifin olmadığını belirtti.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELERDE YENİ GELİŞMELER

Zirve sırasında yapılan taahhütlere ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Starmer, “Ukrayna’nın geleceği üzerine iki hafta önce Avrupa liderleriyle yapılan toplantıdan bu yana çok şey değişti. Bu sabah bir araya gelen grup, iki hafta önceki gruptan daha büyük” dedi. Starmer, “Daha güçlü bir ortak kararlılığımız var. Bu sabah masaya yeni taahhütler kondu. Ülkeler, operasyonel aşamaya geçmemiz gerektiği konusunda anlaştı” diye ekledi.

RUSYA’YA MAKSİMUM BASKI

Starmer, Rusya’ya maksimum baskı yapma zamanının geldiğini belirtirken, “Bugünkü zirvede Ukrayna’nın askeri kapasitesini hem kısa hem de uzun vadede artırmanın yollarını tartıştık. Bu, Rusya’ya baskı uygulayacaktır. Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da sıkılaştırılabileceğini ve Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının el konulup konulamayacağını konuştuk” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus varlıkları ile yapılabilecek daha fazlasının ele alınacağını belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ANLAMININ ÖNEMİ

Ateşkes görüşmelerinin sonucunun, herkesin özellikle de Ukraynalıların talep ettiği “adil ve kalıcı bir barış” olması gerektiğini kaydeden Starmer, “Ukrayna’daki barış, Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın savunma ve güvenliği için çok önemli, çünkü Avrupa’da ne olursa olsun her zaman bizim kıyılarımıza ulaşır” dedi.

RUSYA’YA NET BİR CEVAP GEREKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise toplantının ardından, “Rusya, barışı ciddiyetle istediği izlenimini vermiyor” ifadesini kullandı. Macron, “Başkan Putin her şeyi elde ettikten sonra müzakere etmek istiyor. Eğer barış istiyorsak, Rusya açıkça yanıt vermeli ve baskı net olmalı, bu da ABD ile koordinasyon içinde yapılmalı, böylece bir ateşkes sağlanabilir” dedi.

İTALYA’DAN GÜVENLİK GARANTİLERİNE DEVAM VURGUSU

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Başbakan Meloni, İtalya’nın Avrupa, Batılı ortaklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile güvenilir ve etkili güvenlik garantileri tanımlamak için çalışmaya devam etme niyetini teyit ettiğini, ayrıca olası bir kara askeri gücüne ulusal katılımın öngörülmediğini yineledi” denildi.