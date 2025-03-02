Keir Starmer’dan Ukrayna İçin Gönüllüler Koalisyonu

ÜÇÜNCÜ UKRAYNA ZİRVESİNDEN AÇIKLAMALAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da bir barış anlaşması sağlamak üzere yola çıkacak bir “gönüllüler koalisyonu” kuracaklarını belirtti. Starmer, “Ukrayna’da barış için ağır yükü Avrupa üstlenmeli” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı, başkent Londra’da Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla düzenlenen Ukrayna Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

ASKERİ YARDIMLAR VE EKONOMİK DESTEK

Starmer, “İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, çatışmayı durdurmaya yönelik bir plan üzerinde Ukrayna ile birlikte çalışacak. Daha sonra bu planı ABD ile değerlendirip birlikte hayata geçireceğiz. Bugünkü zirvenin amacı, ortaklarımızı bu çabanın etrafında bir araya getirmekti. Ukrayna’yı güçlendirip hepimizin yararına, adil ve kalıcı bir barışı desteklemek istiyoruz. Başlangıç noktası, Ukrayna’yı şu anda en güçlü pozisyona yerleştirmek olmalı” dedi. Ukrayna’ya 1,6 milyar poundluk yeni destek de duyuran Starmer, “Bugün, Ukrayna’nın 1,6 milyar poundluk İngiliz ihracat finansmanı sayesinde 5 binden fazla hava savunma füzesi satın alabileceği yeni bir anlaşmayı açıklıyorum” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BARIŞ HEDEFİ

Zirvede ele alınan konuları paylaşan Starmer, “Birincisi, Ukrayna’yı güçlendirmek için askeri yardımları sürdürmeye ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkincisi, kalıcı bir barışın Ukrayna’nın egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Ukrayna, masada yer almalı. Üçüncüsü, muhtemel bir anlaşma durumunda Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu, gelecekte yaşanabilecek bir işgali caydıracaktır. Dördüncüsü, Ukrayna’da varılacak bir anlaşmayı savunmak ve barışı garanti altına almak için bir ‘gönüllüler koalisyonu’ oluşturma konusunda ilerleyeceğiz” açıklamalarında bulundu. Katılımcı ülkelerin acilen sürdürülebilir bir barışa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Starmer, liderlerin çok yakın zamanda yeniden bir araya gelmesi gerektiğinin de altını çizdi.

PLANIN TEMELİ VE RUSYA’NIN ROLÜ

Starmer, “Şimdi konuşma değil, eylem zamanı. Öne çıkıp liderlik etme ve adil, kalıcı bir barış için yeni bir plan etrafında birleşme zamanı” dedi. Avrupalı liderlerin ABD’nin olmadığı bir seçenek konusunda konuşup konuşmadıkları sorusuna yanıt veren Starmer, “Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, gönüllüler koalisyonu, bu planın ABD ile birlikte çalışacak bir plan olması ve ABD desteğine sahip olması temeli üzerine kurulu” dedi. Gönüllüler koalisyonuna Avrupa dışından katılım hakkında bilgi veren Starmer, “Burada geleneksel olarak öne çıkan bir rol üstlenen Kanada var. Bu konular üzerinde çok yoğun şekilde çalışıyorlar” diye ekledi. Son olarak, barış planında Rusya’nın yerinin nasıl olacağı sorusu üzerine Starmer, “Nihayetinde anlaşmaya Rusya’nın da dahil olması gerekiyor. Fakat henüz anlaşma sağlanmamışken Rusya’nın dikte ettiği bir güvenlik garantisi üzerinde ilerleme kaydedemeyiz” ifadelerini kullandı.

– LONDRA