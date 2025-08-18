Haberler

Keir Starmer, Savaşın Sona Ermesi Gerektiğini Vurguladı

İNGİLTERE BAŞBAKANI SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, herkesin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesini arzuladığına dikkat çekti. Starmer, İngiltere’den ABD’ye gitmeden önce uçağında gerçekleştirdiği videolu açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

ADİL VE HAKKÂNİYETLİ BİR BARİŞ GEREKİYOR

Starmer, özellikle Ukraynalıların savaşın bitmesini istediğini vurgulayarak, Ukrayna’da kalıcı bir barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğinin altını çizdi. “Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington’a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere’nin çıkarına” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
Haberler

İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.