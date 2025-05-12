Keklik Kafesi Geçim Sağlıyor

Keklik Kafesi Yaparak Geçim Sağlayıp Başarı Hikayesi Yazıyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Ali Önel, el sanatları ile geçimini keklik kafesi yaparak sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişler doğrultusunda kafesleri üreten Önel, bu faaliyet ile evin geçim kaynağına katkıda bulunuyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Önel, bu iş ile 25 seneden fazla bir süredir ilgilendiğini aktarıyor.

Keklik ile Yeni Bir Geçim Kapısı

Önel, “Daha önce çiftçilikle uğraşıyordum ardından keklik muhabbeti derken keklik ile uğraşmaya başladım. Keklikler sayesinde kafes yapma ile ilgilenmeye başladım. Keklik kafeslerini öncelikle beslediğim kekliklerime yapıyordum. Daha sonra talep gelince yapmaya başladım ve satmaya çalışarak geçimimi sağladım. Yaklaşık 20 ila 25 yıldır bu işi yapıyorum” diyor.

Zahmetli ve Sabır İsteyen Bir Meslek

Bu mesleğin zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Önel, “Bu malzemeleri bulmak ve işlemek çok zahmet isteyen bir iştir. Bazı malzemeler İstanbul’dan, bazıları ise Çin’den geliyor. Çünkü bu çubuklar Türkiye’de yetişmiyor. Eskiden bir çift kafes yaparken artık tek bir kafes yapıyorum günde, eskisi gibi hızla yapamıyorum. Türkiye’nin hemen hemen her yerine ürün gönderiyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.