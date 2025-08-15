Keklikler Kene Yemez, Doğayı Tehdit Eder

KENELERİN TEHLİKESİ

Veteriner hekim Gökçe Coşkun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verirken, sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kekliklerin keneleri yok ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Coşkun, kekliklerin kene yediğinin doğru olmadığını, aksine bu kuşların keneleri taşıyıcı olarak hastalığın ve popülasyonun artmasına neden olabileceğini ifade ediyor. Kendisi, kekliklerin keneleri yediğine dair söylentileri “safsata” olarak niteliyor.

HASTALIK VERİLERİNE DİKKAT

Türkiye’de KKKA vakalarının uzun zaman boyunca ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu aktaran Coşkun, son yıllardaki vaka ve ölüm sayılarını da açıklıyor. 2021’de 1440 vaka ve 72 ölüm, 2022’de 1310 vaka ve 80 ölüm, 2023’te 699 vaka ve 41 ölüm, 2024’te ise 593 vaka ve 20 ölüm kaydedildi. 2025’in ilk yarısında ise 400 vaka ve 18 ölüm gerçekleşti. Coşkun, bu verilerin her yıl yüzlerce insanın bu hastalıkla mücadele ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

KENELERİN TAŞIDIĞI RİSKLER

Kene tutunmasının ciddiye alınmasını vurgulayan Gökçe Coşkun, kırsal alanlarda dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor ve tanıtımda kene ısırığı durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi veriyor. Kenelerin yalnızca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için değil, Lyme, Akdeniz benekli ateşi, babesiosis gibi birçok ciddi hastalığa da sebep olabildiğini hatırlatıyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Kenelerden korunmak için tavsiyelerde bulunan Coşkun, açık renkli kıyafetler giyilmesi gerektiğini, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının, kene tırmanmasını engelleyeceğini ve kene kovucu spreylerin kullanılması gerektiğini söylüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin eve döndüklerinde tüm vücutlarını detaylıca kontrol etmelerini, evcil hayvanların da kene kontrolünden geçmelerini öneriyor.

KENE BULUNDUĞUNDA NE YAPILMALI

Son olarak, Gökçe Coşkun, vücuda yapışmış bir kene bulunduğunda kesinlikle özensiz bir şekilde çıkarılmaya çalışılmaması gerektiğinde ısrar ediyor ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kene ve dış parazitlerin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Coşkun, bu nedenle parazit kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Kene tutunmasının her zaman KKKA anlamına gelmediğini, ancak virüsü taşıyan bir kene tarafından ısırıldığında hasta olma riskinin yüksek olduğunu hatırlatıyor. Kene ısırığı sonrası ortaya çıkan belirtilerden biri görüldüğünde, vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.