Kekova-Üçağız 2. Etap Tescil Edildi

ÇEVRE BAKANLIĞI KARARINI DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’nın Demre ilçesi sınırları içinde yer alan “Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı”nın kesin korunacak hassas alan olarak tescillenmesine dair kararını Resmi Gazete’de yayımladı.

KESİN KORUNACAK ALAN OLARAK TESCİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya’nın Demre ilçesindeki Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı’nın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bu alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.