“Kelebeklerin Çığlığı” Film Galası Ankara’da Yapıldı

GALADA YER ALAN İSİMLER

Cengis Asiltürk tarafından yazılıp yönetilen ve Fatma Ayliz Bal’ın yapımcılığını üstlendiği dört epizottan oluşan “Kelebeklerin Çığlığı” filminin galası Ankara’da gerçekleştirildi. Galanın düzenlendiği mekan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü binası oldu. Etkinlikte filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncuları ve sinema dünyasından davetliler yer aldı. Oyunculardan Alper Kafa, galada yaptığı açıklamada, filmin roman tadında olduğunu belirterek, “Sanat ağırlıklı bir film. Vurdular, kırdılar, kovalamalar yok. Aşk, hüzün ve dramın yaşandığı harika bir eser çıkardık umarım.” dedi.

HAYRİ İRDAL KARAKTERİ

Filmde “Hayri İrdal” karakterine hayat veren Eren Sezer ise, “Şizofren bir film yönetmeni. Şizofren değil de kendi ilhamlarının peşinden giden bir karakter olarak değerlendiriyorum. Hayri İrdal fazla özgür, keyfine düşkün bir karakter. Görücüye çıkmak heyecan verici. Filmi çektik, emek verdik, artık takdir izleyicinin.” diye ifade etti.

FİLMİN ÖZELLİKLERİ

Yapımcı Fatma Ayliz Bal, şirketin ilk uzun metrajlı sinema filmi olan “Kelebeklerin Çığlığı”nın “Tutunamayanların” hikayesini anlattığını belirtti. Bal, “Dört epizottan oluşuyor. Farklı hikayeler ama tek bir film olmasıyla ortaya derinliği ve sanatsal değeri yüksek bir eser çıkardık. Temmuz başlarında vizyona giriyoruz. Özel salonlarda gösterilecek. Daha çok sanat öğrencilerinin ve entelektüel kesimin dikkatini çekebilecek bir film. Örgüsü farklı. ‘Benzerlerine hiç benzemeyen bir film’ sloganıyla yola çıktık.” şeklinde konuştu.

DOKUMLAR VE DİKKAT

Yönetmen Cengis Asiltürk, filmin, üçüncü çalışması olduğunu belirterek, “Dört epizot aslında birbirleriyle bağlanan hikayeler. Kendi olanaklarımla çektim. Daha sonra Fatma Bal devreye girdi ve büyük destekleriyle bu noktaya geldik.” dedi. Asiltürk, filmde bir yazarın yazdıklarının izleneceğini dile getirip, “Ben değilim; kendi hayatımdan bir şeyleri yazıp senaryoya dökmeyi istemem. Yeni hikayeler anlatmak istiyorum. Filmimizin farklı olduğunu biliyorum. İzlediğiniz filmlerden çok büyük farklar göreceksiniz. Adına ‘romanesk sinema’ diyorum. Roman okur gibi film izlemek. Seyirci film karşısında pasif kalmasın, o da yaratım sürecine girsin. O yüzden dört epizotun kan bağını seyirci ancak dikkatliyse kurabilir.” dedi. Çekim sürecinin 28 gün sürdüğünü ve ön hazırlık süresinin 6 aydan fazla olduğunu vurguladı. “Hiçbir sözcüğümün orada tesadüfen bulunmasını istemem. Filmde de hiçbir planın tesadüfen olmasını en baştan beri istemedim.” ifadelerini kullandı.