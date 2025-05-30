‘Kelebeklerin Çığlığı’ Gala Gecesi Yapıldı

GALAYA AİT DETAYLAR

Ankara’da, Cengis Temuçin Asiltürk’ün yazıp yönettiği ‘Kelebeklerin Çığlığı’ filminin galası gerçekleştirildi. Galaya, filmin oyuncuları ve birçok sanat meraklısı katıldı. Gala gecesinin atmosferi oldukça hareketliydi ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

OYUNCULARDAN AÇIKLAMALAR

Aktör Alper Kafa, gala gecesi hakkında açıklama yaparak, “Çekim aşaması zorluklarla geçti ama keyifli bir çalışma oldu. Çıkan sonucu da gördükten sonra, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte son derece memnunuz. Gişesi bol olsun. Ama bizim öyle büyük bir gişe kaygımız da mevcut değil.” şeklinde konuştu. Kafa, izleyicilere tamamen romantik ve sanatsal kurgulara odaklanan bir film sunduklarını belirtti. Ayrıca, “izledikçe keyif alacağınız kitap okur tadında, romanesk tiyatronun, sinemanın öncülerinden Cengis Asiltürk’ün hazırladığı ‘Kelebeklerin Çığlığı’ filminde izleyiciyle buluşuyoruz. Sanat filmi izleyicilerini sinemalara bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

İZLEYİCİ GERİ BİLDİRİMİ

Filmin başka bir oyuncusu Serli Seta Nişanyan ise, galadaki hissettiklerini aktararak, “Çok güzel buluşmalar bizim için. Çünkü biz oynarken veya çekerken aslında bazı şeyleri görmüyoruz. O heyecana kapılıp maalesef bir şekilde fark etmiyoruz ama izleyiciden aldığımız, o geri bildirim, gerçekten gözlerinin içindeki o gülümsemeyi, o ışıltıyı gördüğümüz zaman bizim için çok büyük bir haz, çok büyük bir keyif oluyor” diye konuştu. Nişanyan, izleyicilerin filmle olan bağlantılarından aldıkları memnuniyeti vurguladı.