Keles’te Düğün Gelenekleri Yeniden Canlandı

KÜLTÜREL GELENEKLER CANLANIYOR

Keles’in Dedeler Mahallesi’nde, uzun süreli geleneksel düğün ritüelleri, İlknur ve Furkan Keskin çiftinin kına ve düğün törenlerinde yeniden hayat buldu. 8 Haziran’da başlayan etkinliklerde, damadın başına karton ve bezden yapılan ‘fes’ adı verilen şapka takıldı. Damat, meşaleler yakılarak ve Türk bayrağının altına takılan yazmalarla mahalleye getirildi. Gençler, fesin üzerine mum dikip yakarken, damadı at sırtında mahallede gezdirdi.

MAHALLE SAKİNLERİYLE EĞLENCE

Mahalle sakinleri, at üzerindeki damadın etrafında toplanıp türküler söyleyerek oyunlar oynadı. Atla yapılan tur sonrası, tavuk ve tatlı alma gelenekleri gerçekleştirildi. Damat tarafı gelin evinden tavuk alırken, gelin tarafı damat evinden tatlı aldı. İki taraf, bu yiyecekleri mahallede belirlenen yüksek bir noktaya çıkararak geleneksel töreni tamamladı.

DÜĞÜN ALAYI İÇİN GELİN AT ÜSTÜNDE

Düğün gününde gelin, ata bindirilerek düğün alayına katıldı. Tekbirler eşliğinde mahallede dolaştırılan gelin, düğün alanına götürülürken gençler yol boyunca şarkılar söyleyip eğlendi. Gelinin hazırladığı ‘askı’ adı verilen tülbentler, gireceği odaya asıldı. Ayrıca, damadın sağdıçları boynuna gelinin yakınları tarafından hazırlanan sarı renkli yazmalar takıldı. Gün boyunca süren eğlenceler, türkülerin söylenmesi, yöresel oyunların oynanması ve takı töreniyle sona erdi.