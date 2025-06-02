Keles’te Koray Korkut Başarı Elde Etti

KORAY KORKUT’UN BAŞARILARI

Bursa’nın Keles ilçesinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun düzenlediği 2. milli takım seçmesinde, 3 bin metre koşu testinde Koray Korkut Türkiye birincisi oldu. İki gün süren etkinlikte, 2. gün sprint yarışmasında da Türkiye birinciliğini kazanan Korkut, 3. gün orta mesafe yarışında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bu başarılarıyla Koray Korkut, Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun E20 yaş grubunda milli takımına seçildi.

Muğla’dan ilk defa bir sporcu Oryantiring milli takımına seçilirken, Koray Korkut’un antrenörü Muhammed Say, milli takıma seçilen sporcunun başarıları hakkında şu sözleri söyledi: “Koray Korkut, milli formayı hem Muğla, hem de Türkiye adına gururla taşıyacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”