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Kelkit’te İki Araca Ceza Verildi

CEZA UYGULAMASI

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ters yönde giden iki araca toplam 18 bin 534 TL değerinde para cezası kesildi. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Kelkit ilçesinde ters yönde seyir eden iki aracın tespit edildiğini bildirdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-h maddesi doğrultusunda toplam 18 bin 534 TL idari ceza uygulandı. Yapılan paylaşımda, “Trafikte Kural, Hayattır” mesajı ile sürücülere önemli bir uyarıda bulunuldu.

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