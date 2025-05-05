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Kelkit’te Trafik Kazasında 11 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra yayaların arasına daldı. Bu üzücü olay sonucunda 11 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, Kelkit-Erzincan Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Ali K. yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil, benzin istasyonundan çevre yoluna çıktığı sırada, Erzincan istikametine giden Enes Ç. idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrularak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. 112 acil sağlık ekipleri, 06 FR 4977 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Ali K. ve 25 ACY 778 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Ç. ile birlikte kazada yaralanan diğer bireyler, Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazadan etkilenen Muhammet Ali K., Aylin Sılanur A. ve Yağız Serdar A. daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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