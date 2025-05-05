Kelkit’te Trafik Kazasında 11 Yaralı

TRAFAK KAZASI HAKKINDA BİLGİ
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşanan trafik kazasında toplam 11 kişi yaralanıyor. Olay, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Caddesi’nde, E.Ç. tarafından yönetilen 25 ACY 778 plakalı otomobil ile M.A.Y. yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana geliyor.
KAZA ANIDAN GELDİ
Çarpışmanın ardından, otomobillerden birinin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki iki kişiye çarptığı öğreniliyor. Olayın ardından, durumun aciliyeti üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor.