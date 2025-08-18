Kelkit’te Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde, bir çobanın ateşi nedeniyle çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saat süren yoğun çalışmasının ardından söndürüldü. Eski maden ocakları bölgesinde başlayarak kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, büyük bir tehdit oluşturdu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Haber iletilmesinin ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale sırasında İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yol açarken, orman ekipleri de 2 bin metre hortum kullanarak bölge halkının desteğiyle alevleri kontrol altına aldı. Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı fakat gece boyunca soğutma çalışmaları devam etti.

ZARAR GÖREN BÖLGE BELİRLENDİ

Yangın sonucunda yaklaşık 3 hektarlık meşe ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü. Ayrıca, yangının çıkışına neden olduğu belirtilen çobanın jandarma tarafından ifadesinin alındığı ve yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu durum, hem bölge için hem de çevredeki doğal yaşam için önem taşıyan bir konu.