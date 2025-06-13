Kelkit’te Yıldırım 18 Hayvanı Vurdu

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU TELEF OLAN HAYVANLAR

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi, Ağalık Yaylası’nda meydana gelen bir olayda, yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, ilçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışıyla birlikte gerçekleşti. Yıldırım, küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine düştü ve isabet ettiği alanda bulunan 4 üreticiye ait 18 koyun hayatını kaybetti.

SEL NEDENİYLE TELEF OLAN BUZAĞI

Bunun yanı sıra, ilçeye bağlı Deredolu Beldesi’nde meydana gelen dolu yağışının ardından oluşan sel, bir ahırı su bastı. Sel felaketi sonucu bu ahırda bulunan bir buzağı telef oldu. Gümüşhane’deki bu olaylar, doğal afetlerin hayvanlar üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçları bir kez daha gözler önüne seriyor.