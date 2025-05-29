Kelley, Rusya’ya Ek Yaptırımlar Hakkında Uyardı

SAVAŞA ASKERİ ÇÖZÜM YOK

Birleşmiş ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının “askeri bir çözüme” sahip olmadığını vurguladı. Kelley, savaşın devam etmesi durumunda Rusya’ya yönelik ek yaptırımların üzerinde durulduğunu belirtti. BM Güvenlik Konseyi’ndeki oturumda, üyeler Ukrayna’daki durumu detaylı bir şekilde ele aldı. Kelley, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında “barışa giden bir yol” arayışında olduğunu aktararak, bu savaşın sona ermesini istediklerini kaydetti. Ukrayna’nın bu konuda mutabakata varmasından sonra, Rusya’yı ateşkesi kabul etmeye çağırmaya devam ettiklerini ifade etti.

RUSYA’NIN KARARI ÖNEMLİ

Kelley, Rusya’nın savaşı sürdürmeyi seçmesi durumunda, ABD’nin müzakerelerden çekilmeyi düşünmek zorunda kalacağını aktardı. “Bu çatışmaya askeri bir çözüm yok. Şu anda teklif edilen anlaşma Rusya için mümkün olan en iyi sonuçtur. Başkan Putin anlaşmayı kabul etmelidir. Savaşın devam etmesinin alternatifi hiç kimsenin çıkarına olmaz.” diye belirtti. Ayrıca, ABD’nin Rusya ile barış ve ekonomik fırsatlar üzerinde çalışmak istediğini vurguladı, ancak buna karşılık Rusya’nın olumlu bir cevap vermemesi durumunda “Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar hala masada” uyarısında bulundu. Bu savaşın sonlandırılmasının hem Rusya hem de Ukrayna’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, barışı sürdürmek için “zor ve tarihi bir karar” almaya her iki ülkeden de çağrıda bulundu.

KONSEYDE YENİ DEĞERLENDİRMELER

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, konseyde yaptığı konuşmada, bu ay dönem başkanı olan Yunanistan’ı oturuma çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin davet edilmesi nedeniyle eleştirdi. Nebenzia, “Ukrayna’nın dışında davet edilen beş heyet daha var, bunlar ya NATO ya AB üyeleri ya da müttefikleri.” şeklinde ifade etti. Avrupa ülkelerinin gündemi tartışmak yerine Ukrayna’yı “Rus saldırganlığının kurbanı” olarak göstermek için toplantılar düzenlediğini savunan Nebenzia, bu durumun Güvenlik Konseyi’nin değerli zamanını israf ettiğini iddia etti.

Nebenzia, Rusya’nın sürekli provokasyonlara maruz kaldığını savunarak, devam eden barış görüşmeleri konusunda topun Ukrayna’nın sahasında olduğunu öne sürdü. Ukrayna’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Khrystyna Hayovyshyn ise, Ukrayna’nın barış görüşmelerinden kaçınmadığını ifade ederek, aksine Rusya’nın bu konudaki çağrıları reddettiğini dile getirdi. Hayovyshyn, Ukrayna liderinin 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan müzakerelere katılmak üzere Türkiye’ye geldiğini, fakat Rusya’nın toplantıya katılmak yerine düşük seviyede bir heyet gönderdiğini hatırlattı.

Hayovyshyn, müzakerelerin devamı ve başarısı için en az 30 gün süresince koşulsuz ve tam bir ateşkes talep etmeye devam edeceklerini belirtti. Ancak Rusya’nın savaşı sürdürmeyi ve daha fazla Ukrayna bölgesini işgal etmeyi hedeflediğini iddia etti.