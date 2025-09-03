Kelly Brook, Aldatmayı Açıkladı. İlişkilerde Zorlandım. Jeremy İle Birlikteyim. “Aldatmadık, Aşıkız,” Dedi

KELLY BROOK’UN AŞK HAYATI

Ünlü model Kelly Brook, geçtiğimiz günlerde ITV öğle programında röportaj verdi. Evlenmeden önceki döneminde “sürekli aldatan” biri olduğunu açıkladı. 2022 yılında Jeremy Parisi ile hayatını birleştiren Brook, gençlik yıllarında tek eşli ilişkilerde zorlandığını anlatıyor. “Bunu daha önce hiç söylemedim, ama yıllarca kendimi sürekli aldatan biri olarak gördüm,” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERDE YENİ KURAL

Kelly, önceki ilişkilerindeki aldatmalardan dolayı kendine bir kural geliştirdiğini belirtiyor: “Eğer onlar aldatırsa, sen de aldatırsın.” Aldatma olaylarının çoğu zaman itiraf edilmediğini, ancak hissedildiğini de ekledi. “Sonuçta, herkes kendi işini yapıyor gibi oluyor ve ilişkide gerçek bir bağ kurulamazdı,” diye de vurguladı. Bu döngüde Jeremy ile tanışana kadar ilerlediğini söyledi.

JEREMY İLE KAHKAHA VE MUTLULUK

On yıl önce tanıştığı Jeremy sayesinde, “ilişkideki en iyi versiyonum” olduğunu düşünüyor. “Jeremy ve ben birbirimize tamamen odaklıyız,” şeklindeki sözleriyle onunla olan ilişkisini tanımladı. “Hiç aldatmadık. Üç yıldır evliyiz, on yıldır birlikteyiz ve hâlâ yeni evli gibiyiz. Çok aşığız ve bu bana büyük bir umut veriyor,” diyerek duygularını dile getirdi.

LOOSE WOMEN PROGRAMINDA YORUM

“Loose Women” programı, TikTok’ta paylaştığı bir klipte Kelly hakkında şu yorumu yaptı: “Kelly, doğru kişi karşına çıktığında ilişkilerde oyun oynamayı bırakmanın kanıtı!” Kelly, Jeremy ile güzel bir ilişki yaşamakta, daha önce Jason Statham, Billy Zane ve Thom Evans gibi ünlülerle de flört etti.