Keltepe’deki İşçiler Yavru Ayıyı Gördü

YAVRU AYI ORMANDA BULUNDU

Keltepe mevkisinde çalışan işçiler, ormanda yalnız başına dolaşan bir yavru ayıyı fark etti. Olayın farkına varan işçiler hemen durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar yavru ayı, iş makinelerinden birinin içine girdi.

AYI KORUMA ALTINA ALINDI

Bölgedeki bir orman işçisi, yavru ayıyı kucağına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştığında, yavru ayıyı derhal koruma altına aldı.