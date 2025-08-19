Haberler

Kemah’da Rafting Etkinliği Taciz Olayı

KADININ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri’nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında tacize uğradığını öne süren bir kadın, şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine gözaltına alınan iki kişiden biri, tur sahibi olan M.A., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Erzincan Valiliği, konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, şunları belirtti: “Bir vatandaşımızın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası doğrultusunda sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmıştır. Bu durumun ortaya çıkması üzerine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, tacize uğradığını bildiren vatandaşımız ile irtibata geçerek, olayın titizlikle inceleneceği ve gelişmelerin kendisine iletileceği bilgilerini paylaşmışlardır.”

Açıklamanın devamında, mağdurun adli makamlara yaptığı başvuru üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda şüpheli şahısların gözaltına alındığı ve adli sürecin devam etmekte olduğu ifade edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Gözaltına alınan iki kişi, bugün Erzincan Adliyesi’ne sevk edildi. Tunuklama talebiyle mahkemeye iletilen şahıslardan M.A., tutuklanırken, tur rehberi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT DİLE GETİRDİ

Mağdurun avukatı Zübeyir Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin adalet arayışı sonuç vermeye başlamıştır. Şüphelinin tutuklanması önemli bir adımdır. Ancak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu davanın yalnızca müvekkilim için değil, benzer olaylara maruz kalan tüm kadınlar için emsal teşkil etmesini bekliyoruz.” dedi.

