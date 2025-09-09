Kemah Köylerinde Kışlık Yiyecek Hazırlığı Başladı

SONBAHARDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı köylerde sonbahar soğuklarının hissedilmesiyle birlikte, yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak kadınlar, imece usulüyle kışlık yiyecekler için hazırlıklara başladı. Yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez ve turşu gibi besinleri hazırlamak için bir araya gelen kadınlar, bu süreçte keyifli anlar yaşatıyor.

KADINLARIN RENKLİ ÇALIŞMALARI

Köylerde biber ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerin kurutulması, ekmek ocaklarının kurulmasıyla birlikte imece usulü yapılan çalışmalar, renkli görüntüler oluşturuyor. Türküler eşliğinde yapılan bu hazırlıklar, hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de dayanışmanın önemini ortaya koyuyor.