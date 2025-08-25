Kemah’ta Koyun Sürüsüne Saldırı Oldu

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA SALDIRI

Erzincan’ın Kemah ilçesindeki Muratboynu köyünde Mahmut Sarohan’a ait olan koyun sürüsü, kurtlar ve ayı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 20 kuzu telef olurken, 30 kuzu ise kayboldu. Olayın meydana geldiği gecenin ardından jandarma, drone ile arama çalışmalarını başlattı.

Önceki gece gerçekleşen saldırı esnasında 2 kurt ve 1 ayının koyun sürüsüne zarar verdiği bilgisi alınırken, toplamda 80 koyunun kaybolduğu ifade edildi. Sabah saatlerinde yapılan arama faaliyetlerinde, kayıp hayvanlardan 55’i bulundu. Ancak, bu hayvanların 25’inin yaralı olduğu belirlendi. Aramalar devam etmesine rağmen kayıp 25 koyuna henüz ulaşılamadı. Olay sonrası köye jandarma ekipleri sevk edildi ve drone desteği ile köylülerle birlikte arama çalışmaları başlatıldı.

SÜREKLİ TEHDİT ALTINDAKİ HAYVANLAR

Sürü sahiplerinden Osman Doğan, yaşanan olay hakkında şu şekilde konuştu: “Dün gece çoban koyunları tren yolunun kenarına indiriyor, muhtemelen koyunları saymıyor. Sabaha doğru kurtlar ve ayı saldırıyor. Koyunlardan 25’i yaralı. Bir bölümü telef olmuş. 25 tanesi de kayıp. Jandarmayı aradık, durumu onlara söyledik. Biz sabah geldiğimizde burada iki tane kurt bir tane ayı gördüler.” Doğan, doğadaki kurtların insanlardan korkmadığını ve köpeklerin olmadığı zamanlarda sürülere rahatlıkla saldırdığını ifade ediyor.