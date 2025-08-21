Kemal Akıt Vefat Etti. Üzüntü Büyüktür

KEMAL AKIT’IN VEFATI

Gemlik iş dünyasının önemli figürlerinden biri olan Kemal Akıt, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın (GTSO) uzun süre başkanlığını yaptıktan sonra hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazının ardından Merhum Asım Kocabıyık Camii’nden kaldırılacak cenazesi, eski mezarlığa defnedilecek. Ailesi, dostları ve iş dünyası Akıt’ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor.

UZUN YILLAR GTSO BAŞKANLIĞI YAPTI

83 yaşında hayata veda eden Kemal Akıt, 4 çocuk babasıydı. 33 yıl boyunca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. GTSO, Akıt’ın Gemlik’e olan katkılarından ötürü kendisini “Hizmet Şeref Plaketi” ile ödüllendirdi. Akıt, Gemlik’in iş yaşamında önemli bir yere, derin izler bıraktı.

Gemlik’teki iş insanları ve yakınları, Kemal Akıt’ın kaybı dolayısıyla büyük bir hüzün yaşadıklarını ifade etti. “Onun adı ve hizmetleri, Gemlik’in ekonomik tarihinde her zaman yaşayacak” söylemleriyle Akıt’ın anısını yaşatacaklarını belirttiler.