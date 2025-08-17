Kemal Akkoç, Bursa’nın Temsilcisi

KEMAL AKKOÇ’UN SANAT YOLCULUĞU

Bursa’da 76 yaşındaki karikatürist Kemal Akkoç, sanata ortaokul döneminde öğretmenlerini çizerek başladı ve 55 yıldır Kültürpark’taki aynı ağacın altında çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye dek 5 Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir başkanvekilini resmeden emekli edebiyat öğretmeni Akkoç, yaz aylarında ağacın gölgesine koyduğu portatif sandalyesinde, her 3 dakikada bir yeni bir karikatür çiziyor. 1955 yılında hizmete açılan Kültürpark, 70 senedir yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olurken, Akkoç’a da uzun yıllardır ev sahipliği yapıyor.

Kemal Akkoç, sanata ilk adımını ortaokulda öğretmenlerinin karikatürlerini çizerek attı. Şu ana kadar pek çok kişinin karikatürünü çizen Akkoç, kentin tanınmış kişilerini de resmetmiş. İlk karikatürünü 1994-1999 yılları arasında görevde olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ile başlatan Akkoç, sırasıyla Erdoğan Bilenser, Hikmet Şahin, Recep Altepe ve Alinur Aktaş’ı ve Altepe döneminde başkanvekili olan Abdülkadir Karlık’ı da çizimlerine eklemiş.

1970 yılından beri Kültürpark’ta karikatür çizen Akkoç, “Şehre değer katan isimlerin de karikatürlerini yaptım. Şimdiki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i de karikatürünü çizdirmeye bekliyorum. Bu benim için önemli” diyor. 55 yıldır çizdiği karikatürlerle Bursa’nın tanıtımına ve turizme katkıda bulunduğunu vurgulayan Akkoç, “Dünyanın hiçbir yerinde, bir parkta bir karikatürcünün 55 yıl karikatür çizdiğini düşünmüyorum. Belki de dünyada tekim. Bu nedenle burada, Kültürpark’ta benim adıma bir büst, bir karikatür evi ya da müze yapılmasını istiyorum. Ben bir kültür elçisiyim. Bunun benim hakkım olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.