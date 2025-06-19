Kemal Başer, Yılanı Doğaya Saldı

YILAN AVCILIK OLAYI

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan ve “Yılancı Kemal” olarak bilinen Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1.5 metrelik kara yolanı yakaladı. Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşam hakkında bilgi ve önemli uyarılar yapan Başer, bu esnada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Başer, zararsız olarak tanıttığı yılanın bir anda agresif hale gelerek elini iki kez ısırdığını aktardı.

İLK MÜDAHALE SÜRECİ

Başer, yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını belirtti. “Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister” diye konuştu. Kendisine ısıran yılanı doğaya salan Başer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.