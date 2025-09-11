Kemal Can, Can Holding’in Sahibi

CAN HOLDİNG’İN MEDYA DÜNYASINDAKİ YERİ

Türkiye’nin medya ve iş dünyasında önemli bir noktada bulunan Can Holding ve onun sahibi Kemal Can, son zamanlarda iş dünyasındaki faaliyetleri ve hakkında gündeme gelen çeşitli iddialarla dikkat çekiyor. “Show TV ve Habertürk’ün sahibi kimdir?” sorusu yanıtsız kalmıyor. Kemal Can, Can Holding’in başındaki isim olarak öne çıkıyor.

SORUŞTURMA VE SUÇLAMALAR

Can Holding, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarını içerisinde bulunduruyor. Eski Ciner Yayın Holding hisselerinin Can Holding’e devri, medya dünyasına girişinin bir parçası oldu. Şirketin kurucusu Zamanhan Can iken, yönetim ve sahiplik Kemal Can’a geçmiştir. Bu kapsamda, holding Ciner Yayın Holding’in hisselerinin tamamını alarak Show TV ve Habertürk gibi yayın kuruluşlarının yeni sahibi haline geldi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding’e karşı yöneltilen suçlamalar oldukça ciddi. Suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi iddialar, soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Bu doğrultuda, 8 şüpheli için gözaltı kararı verilmesi dikkat çekici. Kemal Can hakkında yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” yer almaktadır.

ORGANİZE YAPILAR VE YASA DIŞI FAALİYETLER

İddialara göre, Can Holding’in bazı faaliyetlerinin bu suçlar ile bağlantılı olduğu ve burada organize bir yapının meydana geldiği öne sürülmekte. “Suç örgütü kurmak” suçlaması, birden fazla kişinin yasa dışı amaçlarla hareket ettiğini göstermektedir. Ayrıca, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlaması, maddi menfaat sağlamak amacıyla yasaların ihlal edildiğini ortaya koyuyor. Kara para aklama iddiaları ise, yasa dışı gelirlerin yasal kaynakmış gibi gösterilip finansal işlemlerde kullanılmasını içermektedir. Bu suçlamalar doğrultusunda başlatılan soruşturma, yetkili otoritelerce titizlikle sürdürülüyor.