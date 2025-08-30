Kemal G. Eşini Darbetti, Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşiyor. “Kasten adam öldürme” suçundan 40 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kemal G., eşine şiddet uyguluyor.

ŞİDDET MAĞDURUNUN İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Şiddet mağduru kadın, polisi arayarak darbedildiğini ve eşinin firari olduğunu bildiriyor. Hemen harekete geçen ekipler, mahallede giriş-çıkışları kapatıyor. Kemal G., “teslim ol” çağrısına yanıt vermediği için İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinden sesli dron desteği talep ediliyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ İLE OPERASYON

Dronlu çağrı da sonuçsuz kalınca, Kemal G.’nin saklandığı eve özel harekat polisinin desteği ile operasyon düzenleniyor. Sonuç olarak, Kemal G., evin altındaki gizli bir bölmede yakalanıyor. Gözaltına alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.