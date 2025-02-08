Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Yol Arkadaşlığı Üzerine Açıklama

SESİZLİĞİN BOZULMASI

Kılıçdaroğlu, KOĞAL yönetimi altında katıldığı “KRT Soruyor” özel yayını aracılığıyla uzun bir süre devam eden sessizliğini nihayet bozdu. Yayında, Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci ve Erdoğan’ın yaptığı “Şaibeli Kurultay” vurgusu da dahil olmak üzere birçok farklı konuya açıklık getirdi. Yıllardır beraber olduğu yol arkadaşlarının kendisine ihanet etmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultayı’nda “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yolu doğru olanın yükü ağır olur” demecini yeniden gündeme taşıdı.

GÜVEN VE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, “Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir” ifadesiyle güven ilişkilerine vurgu yaptı. Yol arkadaşlarıyla yaşanan güven sorunlarının, arka kapıda konuşularak aşılamayacağını savunan Kılıçdaroğlu, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir” diyerek, partinin içindeki tartışmaları yüz yüze çözmenin gerekliliğini öne çıkardı. Eleştirilere açık olduğunu ve bu sürecin kendisi için her zaman önemli olduğunu belirtti.

BARIŞ VE HUZURUN ÖNEMİ

Gündemdeki konular arasında barış sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, İmralı ile yeniden başlayan süreç hakkında “Barış kadar değerli bir şey yok” diyerek, kişisel çıkarların barış arayışına engel olmaması gerektiğinin altını çizdi. Barışın sağlanması için karşılıklı güvenin ve iş birliğinin şart olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi gerekliliğine vurgu yaptı. “Evet, barıştan yanayız ama bunun nasıl olacağını biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum.” şeklindeki ifadeleri bu konudaki belirsizliği gözler önüne serdi.

ŞAİBELİ KURULTAY TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şaibeli kurultay” suçlamalarına karşı sessiz kalamayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, parti olarak buna yanıt vermelerinin gerektiğini ifade etti. Bir genel başkan ve Cumhurbaşkanı’nın özellikle suçlama yapmasının ciddiyetine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır” dedi. Herhangi bir suçlama ya da şikayetin ciddiyetinin altını çizen Kılıçdaroğlu, partinin bu tür iddialarla ilgili açıklama yapması gerektiğini ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Ben hiçbir zaman ‘Cumhurbaşkanı adayı olacağım’ demedim” diyerek, kararların oy birliğiyle alındığını vurguladı. Altılı masanın oluşturulması ve aday gösterilmesi sürecinin doğal bir süreç olduğunu vurguladı. Ayrıca, seçim sürecinde Meral Akşener’in altılı masadan kısa süreli ayrılışının etkilerinden de bahsetti.

ÖN SEÇİM VE MECLİS GRUBU’NA YANIT

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecinde Meclis Grubu’nun rolüne değindi. “Adayı kim seçecek? Meclis Grubu seçecek” diyerek, grubun bir araya gelip tartışma yapmasını istemekteydi. Bu tartışmaların şu anda yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkenin daha önemli sorunlarının bulunduğuna dikkat çekti.