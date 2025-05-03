Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya’ya başsağlığı diledi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için yazdığı taziye mesajında, “Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Sırrı Süreyya Önder’in ölümü ile birlikte Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden taziye mesajını paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, “Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde bir mesaj paylaştı.