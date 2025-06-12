Kemal Koçak, Antalya’da kaza geçirdi

ANTALYA’DA PATLAYAN DUŞA KABİN CAMI BÜYÜK YARALARA NEDEN OLDU

Antalya’da yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretim görevlisi Kemal Koçak, duşa kabin camının aniden patlaması sonucu vücudunda birçok yerden yaralanma yaşadı. Olaya tanıklık eden Koçak, olay sırasında yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti: “Ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba gibi.”

KAZA ANI

Olay, Koçak’ın evinin banyosunda gerçekleşti. Duş aldıktan sonra kabinden çıkmaya hazırlanan Koçak, kapakları açtığı sırada duşa kabin camı aniden patladı. Cam parçaları üzerine düşen Koçak, kolundan, bacaklarından ve ellerinden yaralandı. Olayın ardından hemen özel bir hastaneye kaldırılan Koçak’a yaklaşık 20 dikiş atıldı ve bir parmağındaki kemik çatlağı tespit edildi.

YAŞANAN KAZA VE DİLLERDEKİ KORKU

Duş aldıktan sonra kabinden çıkarken camların aniden patladığını aktaran Koçak, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Duşa girdim. Çıkarken, sol tarafı açtım, sağı açarken bomba gibi bir ses geldi. Camlar sanki üzerime dolu yağıyormuş gibi üzerime yağdı. Bütün camlar elimden, kolumdan ve ayaklarımdan geçti.” Koçak, bir aydır süren bu yaralanmanın etkilerini hala hissettiğini belirtti.

KAN KAYBI VE TEDAVİ

Olay sonrası özel hastaneye kaldırıldığını söyleyen Koçak, ciddi bir kan kaybı yaşadığını ifade etti. “Elimden ayağımdan fırlayan kan nedeniyle en az 2 kilo kan kaybettim,” diyen Koçak, tedavi sürecinin zorlu geçtiğini aktardı. Üç kez antibiyotik kullandığını ve buna rağmen iyileşme göstermediğini belirtti. Yasaklar ve yaşadığı bu korkunç deneyim, Koçak’ın hayatında unutulmaz bir iz bıraktı.