Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman: 2

KEMAL SUNAL, ŞENER ŞEN VE İLYAS SALMAN’IN FİLM SAYISI

Güven Bana yarışmasında katılımcılar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri, ünlü oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman’ın birlikte rol aldığı sinema filmleri sayısı oldu. Yarışma katılımcıları bu soruyu sormakla birlikte, filmlerin sayısını bilmek isteyen izleyiciler de bu konuya ilgi gösterdi.

YARIŞMA CEVABI VE SEÇENEKLER

Sorunun cevap seçenekleri arasında dört farklı alternatif sunuldu. A seçeneği 3, B seçeneği 2, C seçeneği 1, D seçeneği ise 0 olarak belirlendi. Yarışmanın doğru cevabı, katılımcılar tarafından B yani “2” olarak belirlendi. Bu sonuç, izleyicilerin ve yarışma takipçilerinin dikkatini çekti.

Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman, Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor ve birlikte çalıştıkları projeler, sinema tarihine damga vurmuş durumda.