Kemal Ve Gülhan Göksal Sokakta Kaldı

ADANA’DA SOKAKTA KALAN BİR AİLENİN ZOR DURUMU

Adana’da Kemal Göksal (75) ve eşi Gülhan Göksal (49), kiraladıkları evden 3 gün sonra çıkarıldıktan sonra tek çocuklarıyla birlikte sokakta hayata tutunmaya çalışıyor. Aile, bulamadıkları kiralık evler yüzünden yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulunuyor. Sarıçam ilçesindeki İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’nde yorgan dikimi yaparak geçimini sağlayan Kemal Göksal, eşi ve çocuğuyla birlikte, geçtiğimiz hafta aylık 4 bin 500 lira kira bedeli olan bir eve yerleşti.

EV SAHİBİNDEN BEKLENMEDİK BİR HABER

Ev sahibi, iş sebebiyle şehir dışına gittiği sırada, eşi aracılığıyla Göksal ailesine haber gönderdi. Gönderilen mesajda, “Eşim benden habersiz vermiş kiraya, evden çıkın” denildiği öne sürüldü. Kemal Göksal, kendisine yönelik tehditler aldığını belirterek, ödediği kiranın kendilerine iade edilmesinin ardından ailesi ve eşyalarıyla evden çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. 6 Eylül’de sokakta kalmaya başlayan aile, bölgedeki kiralık evleri gezmesine rağmen bir çözüm bulamadı.

AİLE, GEÇİM ZORLUKLARIYLA YÜZ YÜZE

Kemal Göksal, uzun yıllar boyunca yorgan dikimi yaparak geçimini sağladığını, ancak yaşı ilerledikçe çalışmasının zorlaştığını dile getirdi. Emekliliği bulunmadığını ve geçimlerini yalnızca engelli maaşıyla sağladıklarını vurguladı. Gülhan Göksal ise, içinde bulundukları zor durumdan ötürü yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

