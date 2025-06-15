Kemal Yücel, Kök Hücre Bağışı İçin Turda

KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN YENİ BİSİKLET TURU

Adana’da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü yüzünden kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı. Kordondaki Troya Atı önünde gazetecilere açıklama yapan Yücel, geçen yıl “Her Pedal Bir Umut Olsun” temasıyla başlattığı turu Çanakkale’den 6. kez başlattığını belirtirken, 41 il ziyaret edeceğini söyledi. Bisiklet turuna Babalar Günü’nde başladığını dile getiren Yücel, “Bir çocuğun gülüşü ve bir babanın evlat acısı yaşamaması için” bu tura çıktığını ifade etti.

DÜNYA ÇOCUKLARINA UMUT OLMAK

Kemal Yücel, gideceği şehirlerde kök hücre ve organ bağışının önemini vurgulayacak ve insanların lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarma şansına sahip olduğunu anlatacağını kaydetti. Yücel, “İstiyorum ki hiçbir baba benim gibi evlat acısı yaşamasın. Daha önce yaptığım kök hücre bağışı çalışmalarında 500’den fazla çocuğumuza uygun ilik bulduk. Onlar şimdi hayattalar, bugün babalarına hediyeler verecekler, birlikte güzel vakit geçirecekler. Çocukların yaşama bağlanma umudu da bisiklet turumda benim yaşam enerjim olacak.” şeklinde konuştu.

2013 yılında Adana’da yaşarken 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini söyleyen Yücel, hastalığı öğrendikleri an ile kaybettikleri an arasında geçirdiği yalnızca 27 güne dikkat çekti. Ameliyat sonrası 9. günde yaşam mücadelesini kaybeden oğlu Utku’nun organlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade eden Yücel, “5 çocuğa hayat verdi. Uzun süre bunalım dönemi yaşadım. Yaşadığım evlat acısını umuda dönüştürmeye karar verdim. İlk olarak Utku’nun organlarıyla hayat bulan çocukları ziyarete başladım.” dedi. Sonrasında hastanelerdeki çocukları ziyaret ederek onlara oyuncaklar hediye ettiğini vurgulayan Yücel, “Onları mutlu gördükçe evladımın mutlu olduğunu düşündüm. Sanki karşımda Utku vardı ve mutlu olmuştu.” diye ekledi.

UMUT OLMAKTAN VAZGEÇMEK YOK

İlk yola çıkışının acıyla başladığını, ancak bu acının başka çocuklarda umut ışığına dönüşmesine sebep olduğunu söyleyen Yücel, bu bisiklet turunda da yeni hayatların kurtulmasını temenni ettiğini belirtti. Babalar Günü nedeniyle içinde yaşadığı buruk hüznü paylaşan Yücel, “Evladım yaşasaydı şimdi kocaman bir delikanlı olacaktı, bir hediye alacaktı belki de birlikte vakit geçirecektik. Mutlu olacaktım. Onun eksikliğini çok hissediyorum.” diyerek, “Kim bilir belki yolda onun ruhu bana eşlik edecek, varlığını yanımda hissedeceğim.” şeklinde duygularını aktardı.