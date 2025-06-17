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Kemalettin Gülen Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA NEDENİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Gülen, belirtilen hakaret içerikli yorumları sosyal medya üzerinden yaptığından dolayı gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR VE HUKUKİ UNSURLAR

Kemalettin Gülen’in, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar’ başlıkları altında suçlamalarla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Gülen’in söz konusu paylaşımlarının bu suçlamalara temel oluşturduğu belirtildi.

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