Kemaliye’de Anne Ayı Yavruları Gezindi

ERZİNCAN’DA ANNE AYI VE YAVRULARI DOĞADA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi kırsal alanında, kış uykusundan uyanan anne ayı ve üç yavrusu yiyecek arayışı içerisinde görüntülendi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu, Kemaliye’deki dağlık alanda yaptığı çekim sırasında anne ayı ile yavrularını karşısında buldu.

YİYECEK ARAYIŞINDA GEZİNTİ YAPIYORLAR

Gözlemlenen anne ayı ve yavruları, yiyecek bulmak için bir süre bölgede dolaştı. Havadan çekilen görüntülerde anne ve yavruların neşeli halleri dikkat çekti. Daha sonra ise ayılar, gözlerden uzaklaştı.