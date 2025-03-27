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Kemaliye’de Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

VATANDAŞLAR SAYGIYLA CAMİLERİ DOLDURDU

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, Kadir Gecesi’ne özel olarak Dörtyolağzı Camii dahil tüm camiler dolup taştı. Ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi’ni görmek isteyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamıyor. Kemaliye’de, yüzlerce kişi Kadir Gecesi’nde camilere akın ederek ibadetlerini yapıyor.

SALAVATLARLA DUALAR YAPILDI

Cemaat, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti. Dörtyolağzı Camii’nde, yatsı namazının ardından, cam muhafaza içindeki üç Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Bu manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret esnasında yaşanan duygusal anlarla beraber birçok kişi gözyaşlarına hakim olmayı başaramadı.

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