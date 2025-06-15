Kemaliye’de Otomobil Su Kanalına Uçtu

OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Gözaydın köyü civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti ve otomobil yaklaşık 5 metre yüksekten su kanalına uçtu.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Kazaya karışan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.