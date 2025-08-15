Haberler

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Ziyaret Etti

KAYMAKAM ARIKAN BAŞPINAR JANDARMA KARAKOLUNDA İNCELEME YAPTI

Erzincan’ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolu’nda incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında Karakol Komutanlığı ile görüşen Kaymakam Arıkan, burada yürütülen faaliyetler ve genel işleyiş hakkında bilgi aldı. Vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan askerlere teşekkür eden Kaymakam Arıkan, “Görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum” diye ifade etti.

KÖY ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİ

Kaymakam Arıkan, ziyaretinin devamında ilçeye bağlı Şahinler ve Buğdaypınar köylerini de ziyaret etti. Burada vatandaşların talepleri ve istekleri dinlenirken, Kaymakam Arıkan köy halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

