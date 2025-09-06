Kemaliye Sırakonak’ta Ayı Kovalama Olayı

İLGİNÇ OLAY SIRAKONAK KÖYÜ’NDE YAŞANDI

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sırakonak köyünde sıradışı bir gelişme meydana geldi. Gece saatlerinde, köyün girişinde dolaşan bir ayı, köylülerin dikkati sayesinde fener ile kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ ARKADAŞIN MÜDAHALESİ

Köyün yerleşim bölgesine yaklaşan ayıyı fark eden iki arkadaş, el fenerlerini kullanarak ayının peşinden gitmeye karar verdi. Ayının köye girmesini engellemek isteyen köylüler, fenerle ayıyı korkutmayı başardı. Güvenlik kameralarında, ayının kaçışı ve köylülerin peşinden koşuşturduğu anlar gözlemleniyor.

AYA KÖYE GİRMEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Köylülerin cesur müdahalesi sayesinde, ayı köye girmeden uzaklaştırıldı. Bu olay, köyde yaşayanlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve başarılı bir savunma örneği olarak hatırlanacak.