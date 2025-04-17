Kemalpaşa’da Kamu Kaynakları Soruşturması Başlatıldı

KAMU KAYNAKLARININ USULSÜZ KULLANILMASI İDDİASIYLA GÖZALTILAR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, belediyeye yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle biri başkan yardımcısı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz kasımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlanan fakat Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseri hakkında gelen ihbar sonrasında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren incelemenin ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

HİLELİ YOLLARLA ZARAR VERDİLER

Soruşturma kapsamında, iştirak halinde hileli yöntemlerle kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturmanın seyrine bağlı olarak yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.