Kemalpaşa’da Kayalıklarda Mahsur Kaldı

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA MAHSUR KALDILAR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi’nde yürüyüş yapan 3 kişi, kayalıklarda mahsur kalması üzerine kurtarıldı. H.D. (22), H.E.Ç. (22) ve E.B. (21) isimli gençler, dağlık alanda yürüyüşe çıktıktan sonra zor bir durumda kaldı.

YARDIM TALEBİ VE KURTARMA OPERASYONU

Mahsur kalan gençler, acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, halat yardımı ile gittikleri kayalıklarda mahsur kalan bireylere ulaştı ve gerçekleştirdikleri operasyonla onları güvenli bir şekilde kurtardı.

GENÇLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmasının ardından gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanıyor. Ekiplerin başarılı operasyonu, gençlerin hayatını kurtarmış oldu.