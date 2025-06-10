Kemalpaşa’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kemalpaşa’nın Kızılüzüm Mahallesi civarında, bugün saat 12.30’da bir yangın meydana geldi. Yangının başladığı anı fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılmak amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden bölgeye 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer yönlendirildi.

ÇIKMA NEDENİ BELİRSİZ

Çıkış nedeni henüz netlik kazanmayan yangına, hem havadan hem de karadan müdahaleler sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için gereken tüm önlemleri alıyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.