Kemalpaşa’da Şehit Ailelerine İftar Programı

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna bir iftar programı gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilen birçok kişi ile ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler katıldı.

DEVLET HER ZAMAN YANLARINDA

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin sürekli baştacı olduğunu ve devletin tüm kurumlarıyla beraber olduklarını dile getirdi. Sarı, “Bugün birçok duyguyu bir arada yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü kutluyor ve şehitlerimizi anıyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşıyoruz. Şehitlerimizi nurumuz, gazilerimizi onurumuz olarak biliyor ve emanetleri olan şehit aileleri ve gazilerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret ediyoruz. Şehitlik ve gazilik ne demektir, bunun bilincindeyiz. Günü geldiğinde tek yürek olmayı bilen bir milletin fertleriyiz. Ramazan’da hep birlikte oruçlarımızı tutup iftar ediyoruz. İnşallah bayramı da sağlık ve afiyetle geçirmeyi diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” şeklinde ifade etti.

İÇTEN BİR BULUŞMA

Bu etkinlik, Kemalpaşa’da tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim oldu. İftar sofrasında bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, manevi bir atmosfer içinde hem dua etti hem de birlik beraberliklerini pekiştirdi. Böyle etkinliklerin düzenlenmesi, toplumun bu değerli bireylerine olan saygıyı ve sevgiyi artırıyor.