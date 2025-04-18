Kemalpaşa’da Usulsüzlük İddiası Soruşturması Başladı

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

İzmir’de, Kemalpaşa Belediyesine yönelik yapılan kamu harcamalarında usulsüzlük iddialarına dair gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ DURUMU

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ve organizasyon şirketi yetkilisi S.P., savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer taraftan, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personellerinden S.K. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜREÇLERİ

Kemalpaşa Belediyesinin, geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenleyeceği ancak Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığına dair yapılan şikayet sonrası, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen bir idari soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, bu durumu savcılığa da bildirmişti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü bu soruşturma neticesinde, 5 şüpheli hakkında “hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratmak ve haksız menfaat sağlamak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, dün söz konusu operasyon çerçevesinde, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B., ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P.’yi gözaltına aldı.