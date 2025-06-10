Kemalpaşa’da Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

YANGIN İHBARI VE MÜDAHALE

Kemalpaşa’nın Kızılüzüm Mahallesi civarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, yangın yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, dört helikopter, yirmi dört arazöz, üç su ikmal aracı ve iki dozer yönlendirildi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.